Orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü - KAHRAMANMARAŞ

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Göksun ilçesi Beşoluk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.