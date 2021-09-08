Hatay'daki orman yangınında 3 gözaltı!

Hatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.