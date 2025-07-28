Orman yangınlarında son durum 28 Temmuz 2025: Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat." dedi. Peki, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir? İşte, 28 Temmuz 2025 Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri...
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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Kül olan ormanlar ve şehit haberleri günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Ekipler yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgarlar mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa olmak üzere 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. İşte, 28 Temmuz 2025 Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri…
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ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM 28 TEMMUZ 2025: BURSA, KARABÜK VE KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yumaklı'nın açıklamasına göre, büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına alındı.
Devam eden yangınlarla ilgili son duruma değinen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz.
Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat."
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BURSA ORMAN YANGINI
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.
Yangın nedeniyle dün geçici olarak ulaşıma kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Bu arada devam eden orman yangınları sebebiyle Bursa semaları yoğun dumanla kaplandı. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinin üstündeki duman, dron ile görüntülendi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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KAHRAMANMARAŞ ORMAN YANGINI
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor.
Onikişubat ilçesinin Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek veriyor.
Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.
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KARABÜK ORMAN YANGINI
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.
Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.
Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.
Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.
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BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."
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İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BURSA VE KARABÜK'TEKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Bursa'daki orman yangınıyla 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele edildiğini aktaran Yerlikaya, "Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Karabük'teki yangınlara karşı da mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"1386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz. Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında 1839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."
Paylaşımlarında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, Allah'tan, her türlü afetten Türkiye'yi, insanlığı ve tüm canlıları korumasını diledi.
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BİR KİŞİ BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisindeki yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı.
Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.
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LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi.
Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.
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EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.
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1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."
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