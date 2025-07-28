ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM 28 TEMMUZ 2025: BURSA, KARABÜK VE KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yumaklı'nın açıklamasına göre, büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına alındı.

Devam eden yangınlarla ilgili son duruma değinen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz.

Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat."