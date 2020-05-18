Orman yangını - MERSİN

AA

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık bozuk orman arazisi zarar gördü.Akçakocalı Mahallesi'ndeki bozuk orman arazisinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.