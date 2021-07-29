İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu örgüt mensubu 2 kardeşin orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları bilgisini elde etti. Ayrıca, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacakları öğrenilen 2 örgüt mensubunun Manisa´nın Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi. MİT, İzmir ve Manisa polisi ile Manisa jandarma ekipleri koordineli çalışarak iki şüpheliyi yakaladı.
Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin tespiti ve açığı çıkarılması, muhtemel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Suriye uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirdikten sonra illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu örgüt mensupları, Manisa/Turgutlu da bulundukları tespit edilerek İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl J.K.lığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu yakalanmıştır."
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