Osmaniye İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak keşilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu.

Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.

Yıldız'ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.