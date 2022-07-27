Orman işçisi kestiği ağacın altında kaldı

Bartın'da, kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Paşalılar köyünde meydana geldi. Orman işçisi Mustafa Top (47), kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Top, traktörle sağlık ekiplerinin ulaşabileceği noktaya taşındı.

Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen 4 çocuk babası Top'un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.