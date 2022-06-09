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Orman içindeki Gülderen Şelalesi gezginlere ev sahipliği yapıyor

Trabzon'un Hayrat ilçesinde ağaçların arasına gizlenmiş şelale, ziyaretçilerine su ve kuş sesleri eşliğinde tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor

09.06.2022 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Trabzon'da son yıllarda turizmde ön plana çıkan Gülderen Şelalesi, misafirlerini ağırlamaya başladı. AA'nın haberine göre Hayrat ilçesine 7 kilometre mesafedeki Salmata Deresi üzerinde, yöre halkı tarafından Değirmenin Şelalesi olarak da bilinen Gülderen Şelalesi, basamak basamak akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

     

  • Yeşilin binbir tonunun hakim olduğu ağaçların arasına gizlenen şelale, ziyaretçilerine su ve kuş sesleri eşliğinde tabiat ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Yol güzergahındaki yemyeşil çay tarlalarının arasından geçen ziyaretçiler, şelaleye Hayrat ilçesinin yanı sıra Of ilçesi ile Rize İyidere Köprüsü'nü kullanarak da kısa sürede ulaşabiliyor.

  • Şelalenin içindeki basamaklarda yürüyerek serin suyun keyfini çıkartan ziyaretçiler, isterlerse suyun içerisine kurulan masalarda yöresel lezzetleri tadabiliyor. Gülderen Şelalesi, ziyaretçilerine doğada dinlenmenin yanı sıra foto safari imkanı da sunuyor. Son yıllarda yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, önemli bir turizm destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

     

  • "ŞELALEMİZ YAKLAŞIK 4 YILDIR TURİSTLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

    Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, Gülderen Şelalesi'ne ulaşımın, Hayrat ve Of ilçelerinden kolayca sağlanabildiğini söyledi.

     

  • Şelalenin yöre halkı tarafından bilinen ve ziyaret edilen yer olduğunu belirten Zor, "Son yıllarda bir tesisin kurulması ve bölgenin turizmde ön plana çıkarılmasıyla şelale, yöre halkı dışında yerli ve yabancı turistlerin de dikkati çekti" dedi.

     

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