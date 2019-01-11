Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “ Hem buradaki derneğimize verdiğiniz destekten hem de Beşiktaşlıların burada bugün açtığımız 1903 lokaline verdiğiniz destekten şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Arabada ‘başkanımız hangi takımı tutuyor’ diye konuştuk. Çok takım tutmaz bir defa daha gelirsek kesin Beşiktaşlı yapacağız, az kaldı dedim. Isparta’yı da, sizi de çok seviyoruz. Allah başarılarınızın devamını daim kılsın. Önümüzde seçim var başarılar diliyoruz. Sayenizde Isparta hem çok gelişti, hem çok güzel bir şehir oldu” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, Isparta’ya her gelişinde kendisini ziyaret ettiğini ve bundan dolayı da memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Sayın başkan bizlere ziyaretlerini esirgemeyen değerli bir insan ve Türkiye’nin de sevdiği bir insan. Bu da Fikret Beyin özel, güzel bir karaktere sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu özellik dostluk bağını kuruyor. Sayın Başkan değer veriyor, değer veriyoruz. Kendisini Beşiktaş Kulübümüzün de bir şansı olarak görüyorum” görüşlerinde bulundu.

Orman, Başkan Günaydın’a üzerinde isminin yazdığı Beşiktaş forması hediye etti. Başkan Günaydın da içerisinde gül ürünlerinden oluşan hediye takdiminde bulundu.