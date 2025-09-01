Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Orman Genel Müdürü Karacabey'den söndürme çalışmaları süren orman yangınlarına ilişkin açıklama | Son dakika haberleri

        Orman yangınlarına ilişkin son durum açıklaması

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli, Bartın ve Karabük'teki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Denizli'deki yangının ilerlemesi durdurulurken, Bartın yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının enerjisi ise düşüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınlarında son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Denizli'deki orman yangınının batı ve doğu kısımlarında ilerlemesini durdurduklarını, Bartın'daki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdüklerini söyledi.

        Karacabey, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.

        Havadan incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sıcaklığın 37 derece, nemin ise yüzde 20 olması nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtti.

        Zaman zaman yön değiştiren rüzgarın sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığına dikkati çeken Karacabey, "Maalesef sizlerin de gördüğü gibi yangının meydana geldiği alan oldukça sarp, kayalık ve engebeli bir arazi. Böyle bir arazide yol yapmak, bu yoldan iş makinelerini, arazözleri sevk etmek zaman aldı. Bundan dolayı çalışmalarımız bu zor arazi şartlarına rağmen devam ediyor." dedi.

        REKLAM

        "RÜZGARIN BİRAZ DAHA ŞİDDETLENECEĞİ, METEOROLOJİ TARAFINDAN TAHMİN EDİLİYOR"

        Karacabey, havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 151 arazöz, 12 iş makinesi, 85 ilk müdahale aracı ve 886 personelle toplamda 566 araç ve 2 bin 120 kişinin mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

        Karacabey, Buldan'daki yangının son durumuna ilişkin şunları kaydetti:

        "Yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor. Hava araçlarımız, günün aydınlanmasıyla birlikte göreve başladı ve gece boyunca da kara araçlarımızı çalıştırarak yangının ilerlemesini durdurmaya ve tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. İlerleyen saatlerde rüzgarın biraz daha şiddetleneceği, meteoroloji tarafından tahmin ediliyor.

        Bu, tamamen hava şartlarına bağlı. Biz bir an önce kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz."

        "TOPLAMDA 5788 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

        Bartın ve Karabük'te süren yangınlarla da mücadele ettiklerini ifade eden Karacabey, "Bartın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Karabük'teki yangının da enerjisini düşürdük. Bir an önce kontrol altına almak için orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." bilgisini verdi.

        Tüm dünyada olduğu gibi orman yangınlarının bu yıl Türkiye'de uzun yıllar ortalamalarının üzerinde, hem adet hem de alan olarak yaşandığına işaret eden Karacabey, "Bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak 2476 orman yangını ve 3312 orman dışı alan yangını olmak üzere toplamda 5788 yangınla mücadele ettik ve bu yangınları kontrol altına aldık." dedi.

        Karacabey, meteorolojik şartların özellikle yangınların çabuk başlaması ve hızla yayılması açısından son derece olumsuz şartlar oluşturduğunu, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Habertürk Anasayfa