Orman Genel Müdürü Karacabey'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

Karacabey, Yenice'nin Kızıldam köyünde 19 saat sonra kontrol altına alınan yangına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlere müdahale için havadan ve karadan çok önemli mücadeleler verildiğini söyledi.
Yaklaşık 25 hektarlık bir alanda yangını kontrol altına aldıklarını aktaran Karacabey, "Dün saat 14.04 sıralarında bu yangın çıktı ve 14.20'de ilk müdahaleyi yaptık. Buraya hava araçlarıyla 2 uçak, 7 helikopter, 10 dozer, 48 arazöz ve yaklaşık 250 personelimizle birlikte ve ilçe belediyelerimizin gönderdikleri arazözlerle müdahale ettik." diye konuştu.
Karacabey, dün 12 farklı şehirde 20 ayrı noktada yangın çıktığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Tabi ki yangının sevinilecek bir tarafı olmaz ancak bizim teselli bulduğumuz bir nokta, yangın Kızıldam köyünün hemen yakınında çıkmıştı. İlk andan itibaren köye doğru ilerliyordu. Ekiplerimiz yangın yerine ulaştıkları andan itibaren özellikle köye ve köylülerimize zarar gelmemesi için çok büyük gayret sarf ettiler. Bunda da başarılı olduk. Hamdolsun köyümüzde en ufak bir zarar oluşmadı. Çok şükür ekip arkadaşlarımızın mücadelesi sonucu yangını Kızıldam köyümüze yaklaşmadan çevirip kontrol altına aldık. Temennimiz ormanlarımızın yangınlarla zarar görmemesi."
Çanakkale'deki yangın sürdüğü sırada İzmir'de de 2 ayrı noktada ciddi yangın çıktığını vurgulayan Karacabey, "Sayın Bakanımız da oradaki yangınları bizzat kendileri koordine ettiler. Bir taraftan da bizden buradaki ve ülkemizdeki diğer yangınlarla alakalı sürekli bilgi aldılar. Koordinasyonda bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün süreci başından sonuna yakinen takip etti." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!