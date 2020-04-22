22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karacabey, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ve yapılan hazırlıklara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilite olmak üzere 3 stratejilerinin olduğunu ifade eden Karacabey, önleme çalışmaları kapsamında eğitim ve bilinçlendirme ile teknik çalışmaların ön planda tutulduğunu söyledi.
Karacabey, her yıl okul çağı çocukları için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 80 bin-100 bin dergi dağıtıldığını, yüzlerce tiyatro gösterileri yapıldığını, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" ve "Geleceğe Nefes" gibi tüm toplumu kapsayan organizasyonlarla orman sevgisinin aşılandığını ve yangınlara karşı toplumun bilinçlendirildiğini anlattı.
Teknik çalışmalar çerçevesinde, yerleşim yeriyle ormanlar veya tarım arazileri arasında yanmaya dayanıklı ağaç türlerinden şeritler oluşturarak, yangınların ormanlara sıçramasına engel olmaya çalıştıklarını belirten Karacabey, ormanların yanıcı madde yükünü azaltmak için de yol kenarlarındaki eğimli alanların temizlendiğini dile getirdi.
Orman yangınlarıyla mücadelede başarıyı getiren en önemli faktörün erken haber alma ve etkili müdahale olduğuna dikkati çeken Karacabey, bu kapsamda ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve insansız hava araçlarıyla izleme çalışmaları yapıldığını kaydetti.
RİSKLİ BİN 140 NOKTADA EKİPLER HAZIR BEKLİYOR
Karacabey, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yürüttükleri ortak çalışmalarla oluşturulan "Elektronik Yangın Risk Haritası"nın saatlik bazda oluşabilecek yangınlara karşı yetkilileri uyardığına işaret ederek, ihbar anında alanlara müdahalede bulunmak için de 1140 noktada konuşlanmış ekiplerin bulunduğunu bildirdi.
Yangına ilk müdahale süresinin verilen eğitimler, geliştirilen altyapı faaliyetleri ve teknolojiyle donatılmış sistemler sayesinde 16 yılda 12 dakikaya indirildiğini belirten Karacabey, şu bilgileri verdi:
"Yangınlara erken ve etkili müdahale kapsamında bu yıl yer ekiplerimizde 1072 arazöz, 281 su tankeri, 586 ilk müdahale aracı, 185 dozer, 473 diğer araç-iş makineleri dahil toplam 2 bin 597 aracımız ve bu araçlarda görevli 10 bin 545 yangın işçisi, 3 bin teknik eleman, 5 bin memur olmak üzere 18 bin 545 personelimiz hzır bulunuyor. Yangınlara erken ve etkili müdahale edilmesinde havadan destek sağlanması için de 6 idare helikopterinin yanı sıra 25 yangın söndürme helikopteri görev yapacak."
Karacabey, orman yangını organizasyonunda kullanılan 8 bin araçta olay anında yüksek verim alınması için anlık takip sistemi bulunduğunu ifade ederek, orman köylerine yangın esnasında ekiplere yardım sağlanması için geçen yılın sonuna kadar 4 bin 202 su tankı dağıtıldığını aktardı.
YANAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILIYOR
Yangından zarar görmüş alanlarda rehabilite çalışmaları yapıldığına dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:
"Zarar görmüş alanlar aynı yıl içinde ağaçlandırılmaya hazır hale getiriliyor ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yangından zarar görmüş orman alanlarının imara açılması veya ağaçlandırma haricinde herhangi bir tarımsal faaliyet gibi başka işe konu edilmesi mümkün değildir. Bu Anayasamızın 169. maddesiyle de güvence altına alınmıştır."
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