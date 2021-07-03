Oman Genel Müdürlüğü kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü geçici işçi alımı kurası hakkında duyuru yayınladı. Bilindiği üzere; 63 adet Orman İşçisi, 7 adet Fidanlık İşçisi, 3 adet Aşçı ve 1 adet İş Makinesi Bakım ve Onarımcısı olmak üzere toplamda, 74 adet Geçici İşçi alımı yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek OGM kuralarının detaylarını merak ediyor. Peki, OGMS kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğünden açıklama geldi:

Başvurulardan talep edilen kontenjan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday Noter huzurunda 02/07/2021 Cuma günü saat 14:00’de Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. Maslak/Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi içerisinde kuralar çekildi.

Kura sonuçları ise 4 Temmuz yani yarına kadar açıklanacak. Her ilin sonuçları ise lkendi illerine aiy Orman Genel Müdürlüğü sayfasın üzerinden ilan edilecek.

Bu nedenle aşağıda verdiğimiz link üzerinden bulunduğunuz ilin sayfasına girerek kura sonuçlarını görebilirsiniz.

İL İL OGM GENEL MÜDÜRLÜKLERİ SAYFASI