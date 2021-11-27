AA

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) yürüttüğü çalışmaların katkısıyla odun dışı orman ürünlerinde ihracatın bu yılın sonunda 1 milyar 600 milyon dolara, 2023'te ise 2 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

OGM'den edindiği bilgiye göre, orman alanlarındaki odun dışı ürünlerin envanter ve faydalanma planları yapılarak, kırsaldaki vatandaşların istihdamına katkı sağlanıyor. Bu kapsamda, 1.8 milyon hektar alanda 250 türde odun dışı orman ürünü envanteri ve faydalanma planları hazırlandı.

Orman ekosisteminden gıda, kozmetik, ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılan çok sayıda bitkisel kökenli ham madde temin edilebiliyor.

Odun dışı orman ürünleri, ülke ihracatında hem miktar hem de sağladığı katma değer bakımından dikkati çekiyor. Türkiye defne ihracatında dünyada birinci sırada bulunurken, kekikte talebin yarısından fazlasını karşılıyor. Adaçayı, biberiye, mantar, çiçek soğanları ve çam balı da ülkenin önde gelen ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

800 MİLYON TL KATKI SAĞLANDI

2002'de 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretimi, 2020'de 829 bin tona yükseldi. Bu yılın sonunda söz konusu ürünlerde üretimin 925 bin tonu, 2023'te ise 1 milyon 200 bin tonu bulması hedefleniyor.

Orman köylüsüne, 2020'de bu ürünlerden 800 milyon lira katkı sağlandı. Bu yıl rakamın 900 milyon liraya ulaşması, 2023'te ise 1 milyon 100 bin liraya çıkması öngörülüyor. Ayrıca, odun dışı orman ürünlerinden 2020 yılında ülke ekonomisine 6 milyar lira katkı sağlandığı hesaplandı. Bu yıl 7 milyar liraya yükselmesi beklenen katkının 2023 yılında 9 milyar liraya ulaşması için çalışmalar devam ediyor.

Odun dışı orman ürünleri ihracatı 2002'de 152 milyon dolardı. 2020'de 1 milyar 350 milyon dolara yükselen ihracatın, bu yıl 1 milyar 600 milyon doları bulması, 2023'te ise 2 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Odun dışı orman ürünlerinin ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla 2014-2021 yıllarında 6 eylem planı başarıyla tamamlandı. 2022 yılı itibarıyla trüf ormanı, meşe palamudu, sedir mantarı ve defne eylem planları uygulamaya konulacak. Böylece, odun dışı orman ürünlerinde kamuoyu farkındalığı artırılarak, ilgili paydaşların bu alanlardaki çalışmalarına katkı sunulmaya devam edilecek.