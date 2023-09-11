Arnavutköy'de ormana moloz dökenlere 41 bin lira ceza!
İstanbul Arnavutköy'de akıllalmaz bir görüntü kaydedildi. İlçede bir kamyonetten ormanlık alana moloz döküldüğü görüldü. Görüntüleri izleyen polis şüphelilerin kimliklerini belirlendi. Yakalanan şüphelilere toplamda 41 bin lira para cezası kesildi
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Arnavutköy'de kamyonetteki molozları ormana döken kişiler çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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DHA'nın haberine göre görüntüleri izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği şüphelilere toplam 41 bin 823 lira ceza yazıldı.
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Arnavutköy'de Hacımaşlı Mahallesi yolu üzerindeki ormana dün öğlen saatlerinde bir kamyonetteki inşaat molozlarını döken kişiler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Görüntülendiklerini fark etmeden molozları ormana döken kişiler daha sonra kaçtı.
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İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelileri tespit etti.
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Kısa sürede yakalanan şüphelilere toplam 41 Bin 823 lira ceza yazıldı.
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