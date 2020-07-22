"BAKILMADIK YER KALMADI"

Bakılmadık taşın altı kalmadı. Tüm deliklere baktım; Yol altına, arka bahçelere... Küçük Mighty’den sevginin ebedi ve bağlılığın gerçek anlamını öğrendiğim için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı... Ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum.