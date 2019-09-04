Oyuncu, “Enerjiye inanıyorum. Bizler de dünya da enerjiden oluşuyor. Elbette bilim denen bir şey var. Ama düşüncelerimizin, sözlerimizin, eylemlerimizin ve etrafımızdakilerin de bizi oluşturduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar enerjidir” şeklinde konuştu.