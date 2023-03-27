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Haberler Dünyadan Orlando Bloom, Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü - Magazin haberleri

Orlando Bloom, Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü

UNICEF'in İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom, Ukrayna ziyareti çerçevesinde başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy'e Japon filozof Daisaku Ikeda tarafından yazılmış bir mektup okuyan ünlü oyuncu, "Zaferiniz insanlığın zaferi olacak" dedi

Giriş: 27.03.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Orlando Bloom, Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü - Magazin haberleri
Ünlü oyuncu Kiev'de Zelenski ile görüştü
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İHA

Aralarında 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Karayip Korsanları'nın da bulunduğu bir çok ünlü filmde rol alan İngiliz oyuncu Orlando Bloom Ukrayna'ya gitti.
UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olan Bloom, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna'ya ilk kez 2016'da geldiğini belirten 46 yaşındaki oyuncu, Zelenskiy ile insani yardım projelerini ve çocuklar için yapılabilecek destekleme çalışmalarını ele aldı.

"UKRAYNA HALKININ SAHİP OLDUĞU GÜÇ HAYRANLIK VERİCİ"

Vladimir Zelenskiy'nin savaşın başlangıcından bugüne kadarki tavrının Ukrayna halkına cesaret ve kararlılık olarak yansıdığını söyleyen Orlando Bloom, "Ukrayna halkının sahip olduğu güç gerçekten hayranlık verici. Elbette tüm bunların nedeni sizin tavrınız" dedi.

"ZAFERİNİZ İNSANLIĞIN ZAFERİ OLACAK"

Orlando Bloom, Vladimir Zelenskiy'e Japon filozof Daisaku Ikeda tarafından yazılmış bir mektup okudu. "Zaferiniz insanlığın zaferi olacak" diyen Bloom, "Yenilgi, umudun yenilgisi olacak. Her şeyi kazanmak zorundasınız. Yılmaz ruhunuzla savaşmalısınız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, ziyareti için Orlando Bloom'a teşekkür etti. Rusya-Ukrayna Savaş'ında Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde Rusya'ya kaçırıldığı iddialarının ardından kayıp çocukların bulunması için her şeyi yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "Savaş, Ukraynalı çocukların çocukluğunu elinden aldı. Ukrayna'daki binlerce okul ya hasar aldı ya da tamamen yıkıldı. Yaklaşık 2.7 milyon Ukraynalı öğrenci uzaktan ya da hibrit eğitime zorlandı. Yine 1.5 milyon çocuk depresyon, stres ve psikolojik problemlerle karşı karşıya kaldı" açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: AP, İHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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