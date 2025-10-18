Orkun Kökçü’nün kaptanlık heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Orkun Kökçü de bu maçla ilk kez Beşiktaş’ta kaptanlık heyecanı yaşadı. Milli oyuncu, sezon başında siyah-beyazlılara transfer oldu ve 5 Avrupa kupası, 6 da Süper Lig olmak üzere 11 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş, hafta içinde yaptığı açıklama ile 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun kaptanlığa getirildiğini açıklamıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Orkun Kökçü, 90 dakika sahada kaldı.