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Orkun Kökçü ve takım arkadaşları, iftar organizasyonu düzenledi

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takım arkadaşları Oussama Idrissi ve Mohamed Taabouni ile birlikte Hollanda ekibinin stadı De Kuip’te Rotterdamlı vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi

Giriş: 18.04.2023 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
Orkun Kökçü ve takım arkadaşları, iftar organizasyonu düzenledi
İHA

Hollanda Eredivisie’de lider konumda bulunan Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takımdaki müslüman arkadaşları Faslı Oussama Idrissi ve Fas asıllı Hollandalı Mohamed Taabouni ile birlikte iftar organizasyonu düzenledi.

Feyenoord'un stadı De Kuip’te gerçekleştirilen ve kulübün de destek olduğu yemekte 100'e yakın Rotterdamlı vatandaş ağırlandı. Organizsyonun ardından Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Orkun Kökçü, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed’in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iftar yemeğinden önce misafirlerle stat turu yapıldığı ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nın da kutlandığı belirtildi.

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