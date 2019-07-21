Orkun Kökçü'den Türkiye tercihi yorumu

Alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyen Orkun, Hollanda basınına verdiği röportajda A Takım tercihinde neden Türkiye'yi seçtiğini belirtti.

''TÜRKLER GURURLUDUR, BEN DE ÖYLE''

Sporx'te yer alan habere göre Feyenoord'un genç yıldızı, kararı hakkında ''İki ülkeden de teklif aldım. İkisine de evet diyemezdim. Hollanda'da kendimi evimde hissediyorum. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu ve teknik direktörleri benimle birçok kez konuştu, beni ikna ettiler. Benim ülkem orası ve bundan da gurur duyuyorum. Türkiye'de ailemden çok fazla kişi var. Türkler gururlu insanlardır, ben de öyle.'' sözlerini kullandı.

''HOLLANDA BENİMLE KONUŞMADI''

Hollanda'nın kendisiyle ilgilenmediğini de belirten Orkun Kökçü, ''Hollanda Federayonu benimle konuşacaklarını söylemişti ama böyle bir konuşma olmadı. Ronald Koeman'ın da benimle konuşmadı. Alt yaş kategorilerinde Hollanda için oynadım ama A takım için beni hiç aramadılar. Zaten hislerim Türkiye'ye daha yakındı. Ben de tercihimi kullandım.

18 yaşında kendini Hollanda Ligi'nde gösteren Orkun, bu sezon Feyenoord formasıyla ligde 11 maça çıkarken 3 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.