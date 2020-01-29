29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyük bölümü Japonya'ya gönderilen orkinosta 2019 ihracatı, önceki yıla göre yüzde 53 artarak 97 milyon 400 bin dolara ulaştı.
Akdeniz açıklarında avlandıktan sonra çiftliklerde büyütülen orkinos, ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor.
Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor. Japonların çiğ balık eti ve pirinç kullanarak yaptığı suşinin ham maddesi olan orkinos, zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara giriyor.
Türk balıkçıların büyük gırgır tekneleriyle sürüler halinde avladığı orkinos, yaklaşık 1 aylık yolculuktan sonra denizin ortasındaki çiftliklerde kafeslere alınıyor.
Uskumru, kolyoz ve sardalya ile beslenen orkinos Japonya'dan gelen fabrika gemilere veriliyor.
Ege İhracatçı Birliklerinden derlenen bilgiye göre, 2018'de 4 bin 461 ton orkinos ihracatı karşılığında 63 milyon 330 bin dolar gelir elde edildi.
Orkinosta geçen yıl dolar bazında ihracat yüzde 53 arttı. Böylece Türkiye'nin orkinosta dış satımı 97 milyon 400 bin dolara çıktı.
Orkinos, 12 dolar kilogram fiyatıyla su ürünleri ihracatında ilk sırada yer aldı. İhracatta ilk sırada 79 milyon dolarla Japonya yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Güney Kore ve 2,7 milyon dolarla ABD izledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkinosun dünya genelinde en büyük pazarının Japonya ve Güney Kore olduğunu söyledi.
Orkinosun zorlu bir avcılık ve yetiştiricilik süreci sonrası mutfaklara girdiğini dile getiren Kızıltan, "Japonya'nın geleneksel yemekleri olan suşi ve sashimide Türkiye'de yetişen orkinoslar kullanılıyor. Balığımız Japon ustalardan tam not alıyor. Çiftliklerde yetişen orkinosların ağırlığı 600 kilograma kadar çıkıyor. Bundan dolayı orkinoslara denizlerin büyükbaşı diyoruz. Bu tanımlamanın da yakıştığını düşünüyorum." dedi.
"TÜM DÜNYAYLA REKABET EDİYORUZ"
Türkiye'nin en önemli su ürünleri şirketlerinden Group Sagun'un yönetim kurulu başkan Yardımcısı Oğulcan Sagun da orkinosun hasat dönemi yıl sonuna geldiği için bazı yıllarda Japon gemilerinin geliş tarihine göre ihracat rakamlarının değiştiğini söyledi.
ICCAT tarafından ülkelere belirli kotalar verildiğini anımsatan Sagun, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye verilen orkinos avcılık kotasında geçen yıl artış yaşadı. Ancak bu Türkiye için yeterli değil. Avrupa Birliği ülkeleri bu kotaların yüzde 60'ına hakim. Biz orkinos işini Türkiye'de ilk yapanlardan biriyiz. O zaman kimse yoktu ancak bugün çok büyüdü. Tüm dünyayla rekabet ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!