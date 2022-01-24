Dünyanın en ünlü epik şiir eserlerinden biri olan ‘Dede Korkut'un 12 kitabında övülen Azerbaycan’ın ipek halıları çok eski zamanlardan beri bilinmektedir. Daha 13. ve 14. yüzyıllarda Avrupa'yı dolaşmaya başlayan bu halılar, Flaman ressam Hans Memling ve Jan van Eyck gibi dönemin ünlü sanatçılarının tablolarında yer almıştır.
1990 doğumlu genç Azerbaycanlı sanatçı Orkhan Mammadov eserlerinde bu halıları modern çağa taşıyor. Sanatçı ‘Estetiğin Canlanması’ adlı NFT’sinde eski zamanlardan beri evlerin duvarlarında asılı duran el dokuması halıları kendi algoritmasıyla bir araya getiriyor. Dijital ve gelenekseli birleştirerek kalıplaşmış tasarımlara yeni bir anlam katıyor. Geleneksel halılardan topladığı görsel tarihi, Metaverse deneyimi yaşatarak, görsel bir şölen halinde izleyiciye sunuyor.
Mammadov, Yapay Zeka aracılığı sosyal bilimler, veri boyama teknikleri, iplik simülasyonu ve renk verilerini kullanarak yeni, hayali ve spekülatif kilimler yaratıyor. Sanatçının ‘kültürel bellekte bir deney’ olarak sunduğu ‘Estetiğin Canlanması’ geçmişten gelen bu mirası geleceğe tercüme ediyor. NFT olarak bu halıların ilk kez Metaverse’e girmesini sağlıyor.
150 BİNDEN FAZLA HALIDAN 9 NFT BASKISI
Dünyanın dört bir yanındaki müzelerde ve kütüphanelerde bulunan 150 binden fazla halı ve kilim görüntüsünü işleyerek eserlerinde kullanılmak üzere yeni spekülatif biçimler yaratan sanatçı, aynı anda bu mirası dijital alan aracılığıyla izleyiciye sunuyor.
Yapay Zeka ve kültür tutkunu koleksiyonerler, gerçek zamanlı olarak yaratılan yeni halıların sürükleyici deneyimiyle meşgul olurken, sayısız halı stilinin arka plan hikayeleriyle de ilgilenebilecek. Bu şekilde 45 dakika boyunca 150 binden fazla sanat eseri ortaya çıkıyor. Sergi, Blackdove tarafından destekleniyor ve küratörlüğünü Lara Binnet üstleniyor. Orkhan Mammadov bu sürükleyici deneyimden benzersiz 9 NFT baskısı üretecek.
‘Estetiğin Canlanması’ 27 Ocak 2022 tarihinde Blackdove’un Instagram hesabında (@blackdoveart) Türkiye saati ile 22.30’da canlı yayınla sergilenecek.
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