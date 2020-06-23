Orkestra çaldı bitkiler dinledi

Koronavirüs salgını sonrası kapanan Barcelona'daki Liceu Operası, üç ay aradan sonra dün ilk konseri için perdelerini açtı... Ancak tıklım tıklım dolu salona çalan orkestrayı dinleyenler bu kez insanlar değil bitkilerdi...



Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi Barcelona'da da koronovirüs salgını sonrası hayat 'yeni normale' dönüyor. Salgın nedeniyle karantinaya giren kentte mart ayı ortasında kapılarını kapatan Liceu Operası dün kapılarını açtı.

UceLi Quartet'in sahne aldığı konserde Gran Teatre del Liceu'nun 2292 koltuğunda insanlar yerine bitkiler vardı. Puccini'nin 'Crisantemi' adlı eserinin çalındığı konser öncesi normal bir konserde yapılan tüm ritüeller gerçekleştirildi. Bitkiler için "Konser başlıyor" anonsu bile yapıldı.

Operanın internet sitesinde yayınlanan ve 6 dakika süren konseri dinleyen bitkilerin, salgınla mücadelede ön ön safta yer alan sağlık çalışanlarına verileceği açıklandı.