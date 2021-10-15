Orionid meteor yağmuru ya da diğer adıyla Orion meteor yağmuru, Halley kuyruklu yıldızının bize bıraktığı iki mirastan sadece biri. Zira Eta Aquarid meteor yağmuru gibi Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutları tarafından üretilen bu meteor yağmuru, ekim ayının ilk günlerinde ortaya çıkmaya başlıyor. 20-21 Ekim tarihlerinde ise Orionid meteor yağmuru zirve haline ulaşıyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meteor yağmuru için uzmanlar, hava koşullarının uygun olduğu ve ışık kirliliğin en az olduğu bölgelerde meteor yağmurunun daha net gözlemlenebileceği konusunda hemfikir. Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Orionid meteor yağmuru için beklenen tarih geldi. Meteor yağmuru, 20-21 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. Orionid kış ayları boyunca Türkiye'den de rahatlıkla gözlemlenebilir. Orionid meteorunu gözlemlemek isteyenler güney ufkuna bakmalıdır. Orionidin yeri bulunulan aya göre güneybatı ile güneydoğu arasında değişir. Meteor yağmurunu gözlemlemek için ise tıpkı Perseid meteor yağmurunda olduğu gibi herhangi bir teleskoba ya da kameraya ihtiyaç duyulmayacak. Ancak bu meteor yağmuru, Perseid Meteor Yağmuru kadar da yoğun bir şekilde gerçekleşmeyecek. Saat başına ortalama 25 adet meteorun gözlemlenebileceği söylenmekte.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Orionid meteor yağmuru Avcı Takımyıldızı bölgesinde gerçekleşen, her yıl ekim ayında gözlemlenen, Halley kuyruklu yıldızı tarafından geriye kalan irili ufaklı toz parçacıklarından oluşan iki meteor yağmurundan biridir. Meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. Gece 01.00 ila 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görünebilir meteor yağmuru, maksimum yağışını 20 ve 22 ekim tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Orion (Avcı Takımyıldızı), gök ekvatoru yakınında bulunan ve bu sayede tüm dünyadan görülebilinen, oldukça parlak yıldızlardan oluşmuş, kolay bulunabilinen bir takımyıldızdır.