TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa'da oynanan Tofaş - Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin cezası belli oldu. Ene'nin müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 in 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Bursa ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Tofaş, 112-83’lük galibiyet ile ayrılmıştı.



