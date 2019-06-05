Orhaneli ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde dün ve bugün bazı kişiler rahatsızlandı. İshal ve bulantı şikayeti görülen yaklaşık 50 kişi, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bazılarına serum tedavisi uygulanırken, bazılarına ise ayakta müdahale edildi.

DHA'nın haberine göre hastane yetkilileri, her yıl, Ramazan Bayramı'nda yörede benzer şikayetlerin görüldüğünü belirtti.

Bu arada tedbir amaçlı incelenmek üzere içme sularından numuneler alındı.