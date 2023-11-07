Orhan Taylan'a veda

"DOSTLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"



Cenazeye katılan herkese teşekkür eden Orhan Taylan'ın eşi Melek Ulagay Taylan, "Ne denir bilmiyorum. Burada bulunan herkese, tüm dostlarına ve Orhan'ı sevenlere çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız bizi yalnız bırakmazlar, bizim kuşak hiçbir zaman hiçbirimizi yalnız bırakmadı. Biz öyle insanlar değiliz. Biz bugünün insanları değiliz. İnsan kıymeti de biliyoruz, yaşam kıymeti de biliyoruz. Onun için de bugün bu kadar üzülüyoruz" şeklinde konuştu.