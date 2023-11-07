Orhan Taylan'a veda
1 Mayıs kutlamalarının simge afişlerinin çizeri, ressam, heykeltraş Orhan Taylan, son yolculuğuna uğurlandı. Taylan'ın naaşı, Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi
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82 yaşındaki ressam ve heykeltraş Orhan Taylan, 13 Ekim'den beri İstanbul, Topkapı'daki bir hastanede zatürre ve kan şekeri yüksekliği şikayetleri nedeniyle tedavi görüyordu. Taylan, 4 Kasım Cumartesi günü hastanede hayatını kaybetti.
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"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"
Orhan Taylan'ın vefat haberini oğlu Ferhat Taylan, "Son yazını birlikte geçirdiğimiz için mutluyum. Seni çok özleyeceğiz" sözleriyle duyurdu.
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"ÖLÜM HABERİ YÜREĞİME ATEŞ GİBİ DÜŞTÜ"
Şair Ataol Behramoğlu ise, "Sanatçı, düşünür, 1 Mayıs'ın simgesi, emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan'ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü" dedi.
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Orhan Taylan için Bebek Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Taylan'ın ailesi, yakınları, sanat camiasından dostları ve işçi sendikalarından temsilciler katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Taylan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.
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"BABAM BÜYÜK BİR SANATÇIYDI"
Babasına veda eden oğlu Ferhat Taylan, "Babam büyük bir sanatçıydı. Aynı zamanda çok cömert, dostluğuyla tanınan güzel bir insandı. Çok acı çekmedi. Güzel bir günde uğurluyoruz onu. Arkadaşları, öğrencileri burada. Bugün burada büyük bir ilgi var. Seveni çokmuş, zaten bunu biliyordum ama burada onları görmek güzel" açıklamasını yaptı.
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"DOSTLARIMIZ HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"
Cenazeye katılan herkese teşekkür eden Orhan Taylan'ın eşi Melek Ulagay Taylan, "Ne denir bilmiyorum. Burada bulunan herkese, tüm dostlarına ve Orhan'ı sevenlere çok teşekkür ediyorum. Dostlarımız bizi yalnız bırakmazlar, bizim kuşak hiçbir zaman hiçbirimizi yalnız bırakmadı. Biz öyle insanlar değiliz. Biz bugünün insanları değiliz. İnsan kıymeti de biliyoruz, yaşam kıymeti de biliyoruz. Onun için de bugün bu kadar üzülüyoruz" şeklinde konuştu.
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"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI TOPRAĞA VERİYORUZ"
Cenazeye katılan ünlü ressam Bedri Baykam ise, "Ömrünü kendi sanatına vakfetmiş, mütevazı ama bir o kadar ciddi ve bütün demokratik değerlere son derece önem veren, 12 Eylül'de barış davasının faturalarını ödemiş ama dimdik ayakta durmuş, insan hakları, işçi haklarını daima savunarak kimliğini en net şekilde ortaya koymaktan çekinmemiş, son derece değerli bir meslektaşımızdı. Başkanı olduğum Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nden 2016'da 'Yılın Sanat Onur Ödülü'nü kazanmıştı. Son derece değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Son derece sanatı tüm hücrelerine geçirerek ömrünün üstünden hergün bunu böyle yaşamış çok değerli bir insanı toprağa veriyoruz bugün" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AA, DHA