Buzuki Orhan Osman'dan yeni şarkı: 'Kerala'

Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Balkanlar'a kadar uzanan geniş repertuvarıyla tanınan Buzuki Orhan Osman yepyeni bir şarkıyla müzikseverlerle buluştu. Sözü, bestesi ve aranjesi kendisine ait olan 'Kerala' adlı şarkı, Orhan Osman Production etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

Şarkıda Orhan Osman'a, Pınar Toksoy Osman, Dilan Bilmez ve Kobra Murat eşlik etti.

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Yaylı çalgıların yanında darbuka, klarnet, perküsyon, davul ve daha pek çok enstrümanla zenginleştirilen şarkının klibinde BIDIYAD Bir Deniz İki Yaka Kolkola Gençlik ve Spor Derneği ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik Kulübü dans figürlerini sergiledi.