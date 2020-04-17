Orhan Koloğlu hayatını kaybetti

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Tarihçi ve yazar Orhan Koloğlu, bugün yaşamını yitirdi. Ünlü yazarın gazeteci ve müzisyen yeğeni Sina Koloğlu, Twitter'dan "Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'ıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan" ifadeleriyle duyurdu.
— Sina Koloğlu (@kologlusina) April 17, 2020
ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?
Gazeteci, tarih araştırmacısı yazar Orhan Koloğlu, 11 Eylül 1929'da Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden 1965'te mezun oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesi'nde yaptı. Tripoli (Libya) Al Fateh Üniversitesi'nde doçent oldu. 1974 – 1975 ve 1978 – 1980 arası basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürü olarak görev yaptı.
1947 yılından itibaren Son Saat, Yeni İstanbul, Yeni Sabah, Akşam, Milliyet, Barış, Aydınlık gazetelerinde muhabir, yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı.
Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut'ta Turizm ve Basın Ataşesi (1964-71); Milliyet gazetesinin Almanya baskısı yazı işleri müdürü ve Hürriyet gazetesi muhabiri (1972-74),Basın Yayın Genel Müdürü (1974-75, 1978-79) ve CHP'nin dış ilişkiler danışmanı (1975-77) olarak görev yaptı.
1978'den sonra Hacettepe, Anadolu, Marmara, Galatasaray, İstanbul, Libya El Fateh üniversitelerinde çalıştı.
Araştırmaları nedeniyle 1962 İstanbul Gazeteciler Sendikası Gümüş Kalem Ödülünü, 1986 İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Araştırma Ödülünü, 1990 Yunus Nadi Araştırma Ödülünü, 1995 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü, Afet İnan Ödülünü aldı.
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça dillerinde yüzden fazla bildiri ve makalesi uluslararası yayınlarda yer aldı. Tarihi ve sosyal konuları işleyen 50'ye yakın kitap yazdı. İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı (kurucu) üyesiydi.
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