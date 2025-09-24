Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Orhan Kesici, Kayı Boyu kostümüyle beğeni topladı - Magazin haberleri

        Orhan Kesici, Kayı Boyu kostümüyle beğeni topladı

        Orhan Kesici, Tayland'da düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında, sahneye Kayı Boyu temalı kostümüyle sahneye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 21:40 Güncelleme: 24.09.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayı Boyu kostümüyle beğeni topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunu Orhan Kesici, Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.

        42 ülkeden yarışmacının katıldığı bu prestijli erkek güzellik yarışmasında Kesici, sosyal medyada büyük destek gördü. Özellikle ülkemizi temsil etmek için sahneye çıkarken giydiği kıyafetle sosyal medyada dikkat çekti.

        REKLAM

        Kayı Boyu’na özgü tasarlanan kostümüyle sahnede dikkat çeken Orhan Kesici, duruşu ve sahne performansıyla beğeni topladı.

        Mister International 2025, Tayland’ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan’da gerçekleştirilecek olan yarışmanın 17'nci edisyonu olacak.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ORHAN KESİCİ
        #Mister International 2025

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        Koç Fenerbahçe'yi nasıl devretti?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Habertürk Anasayfa