Orhan Hakalmaz, Sinan Güleryüz ve Cem Belevi'den 'Organ Bağışı Haftası' kapsamında konser

Orhan Hakalmaz, Sinan Güleryüz ve Cem Belevi, doktor ve organ nakil koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Grubun kurucusu olan organ nakil koordinatörü Hüseyin Yıldırımoğlu, konserde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantılar, sokak etkinlikleri ve kongrelerle organ bağışı konusunu gündemde tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Mottolarının iyilik olduğunu belirten Hüseyin Yıldırımoğlu; "Ülkemizde yaz döneminde yanan ormanların yerine fidan bağışında bulunalım diye bu konserden elde ettiğimiz bilet gelirlerini, kısmet olursa Çanakkale'de fidan olarak toprağa kavuşturacağız" dedi.

Hüseyin Yıldırımoğlu

"SANAT İNSANLAR İÇİN BİR EKSİKLİĞİN TAMAMLAYICISI"

Hüseyin Yıldırımoğlu, stant kurarak herhangi bir konuda farkındalık oluşturmanın zor olduğuna ve müzikal etkinliklerin insanları daha fazla konuya çektiğine işaret ederek, "Biz grup olarak 2015'te kurulduk. Bu 46'ncı konserimiz. Turneler yaptık. Sanat, insanlar için bir eksikliğin tamamlayıcısı. Bizim grubumuzun tamamı da sağlık personeli. Senede 5 - 6 defa böyle konserler yapıyorduk. Şimdi senede 2'ye düşürdük" diye konuştu.

Geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından sevenleriyle ilk kez bir araya gelen Orhan Hakalmaz da müziğin önemli bir güç ve ruhun gıdası olduğunu ifade etti. Hakalmaz, diyalize girdiği süreçten bahsederek, "Zor bir zaman. Diyaliz sürecinde 2 kilo zayıflayıp çıkıyorsun. Çektik çile ama sonu hayırlı oldu. Yeğenimin sağ olsun böbreği tuttu. Bu konularda sağlık sistemimiz inanılmaz" dedi.

Orhan Hakalmaz Müzisyen Sinan Güleryüz; "Çorbada bizim de tuzumuzun olmasını istedik ve buradayız. Dün akşam Taksim'e provaya gittim. Doktorlarımız çok güzel çalışmış, çok güzel bir orkestra ve repertuvar oluşturmuşlar. Zaten önemli olan niyet diyorum. Bu akşamın niyeti çok güzel. Biz de o niyetin içerisinde var olmaya çalışıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Sinan Güleryüz Şarkıcı Cem Belevi ise bu projelerin farkındalık oluşturma adına önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar anlamlı projeler, aslında kendimizi toplumda doğru konumlandırabilmek, anlatabilmek için bir fırsat. Toplum bize bir değer vermişse biz de o değeri böyle sosyal projelerle farkındalık yaratarak iade-i itibar etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Cem Belevi HER BİLET ADINA BİR FİDAN BAĞIŞLANACAK Konserde, 'Yaşam En Güzel Miras' sloganıyla, organ bağışının önemine dikkati çekildi ve her bilet adına bir fidan bağışı yapılacak. Fidanlar, Çanakkale ormanlarına dikilecek. 'Ayda1Detoks' grup üyeleri arasında; Selçuk Köse, Anıl Akpınar, Turan Yıldırımoğlu, Adnan Mehmet Sayar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Özgür Aydın ve Onur Keskin yer alıyor.