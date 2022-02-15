"SANATÇIMIZIN HAKKINI SAVUNMALIYIZ"

Müzik sektörü hakkında konuşan usta sanatçı, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. 'Durmuştur' derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı. Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiçbir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir. 300 yıl evvel bunları halletmiş olan Batı Avrupa Birliği var, bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Belki bizimkiler bilmeyebilirler ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. Sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız." ifadelerini kullandı.