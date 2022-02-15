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Orhan Gencebay: Yerli müzikte üretim durmuş!

Önceki gün ailesiyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıyan Orhan Gencebay, gazetecilerle sohbet etti. "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur" diyen usta sanatçı, "Durmuştur' derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı

15.02.2022 - 08:50 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, önceki akşam ailesiyle birlikte Etiler'deki bir restoranda yemek yedi. Mekanda eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen ile yemek sonrası sohbet eden Gencebay, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • "SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUM"

    Sağlığına her zaman dikkat ettiğini belirten ve pek fazla dışarı çıkmadığını dile getiren Orhan Gencebay, "Genelde evdeyim. Salgın döneminde dışarı çıkmıyoruz. Sürü bağışıklığı olacak gibi duruyor, inşallah kısa sürede biter." dedi.

  • "SANATÇIMIZIN HAKKINI SAVUNMALIYIZ"

    Müzik sektörü hakkında konuşan usta sanatçı, "Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. 'Durmuştur' derken olağanüstü bir zarardır. Bunun hemen düzelmesi lazım, bunun nedeni üreten sanatçıların maddi ve manevi hakları gereği gibi alınamamaktadır. Ülkemizde müzik sanatı haklarıyla ilgili, bazı konular kesinlikle ele alınmalı. Bunu düzeltmeden üretim olmaz, üretim olmadan genel olarak hiçbir şey olmaz. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır, devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı verecektir. 300 yıl evvel bunları halletmiş olan Batı Avrupa Birliği var, bizim istediğimiz AB hukukunun burada tam anlamıyla uygulanması, oradaki hakların ve saygınlığın burada da aynı şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Belki bizimkiler bilmeyebilirler ancak biz öğretmeye hazırız. İlkokuldan itibaren insan haklarının ne olduğunu anlatmamız lazım. Bu konuların hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. Sanatçımızın hakkını hakkıyla savunmalıyız." ifadelerini kullandı.

  • "HER ŞEYİN BİR DENGESİ VAR"

    Son dönemin tartışma konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşan Gencebay, "Bunu öncelikle ortaya söylemek istiyorum; her şeyin bir dengesi vardır, onu bulmak ve uygulamak lazım. Biz eskiden televizyonlara çıkarken smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, biraz daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsinin düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple ilgili, akılla ilgili, eserin yapısıyla ilgili, her şeyden önce insana yakışan olması lazım." dedi.

  • "SANAT SİYASET YAPMAZ"

    Orhan Gencebay, sözlerine, "Her şeyden önce sanat nedir? Sanat siyaset yapmaz. Sanat kültürlerin zirvesidir, önce sanatı anlamak lazım. Sanat siyasetten üstündür, bunun anlamı üst-alt kavramı değildir. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sanat siyaset yapmayacağı için, ilahi adaletin, kainatın güzelliğini anlatan kavramlardan oluşan bir oluşumdur. Sevgi saygı, paylaşmak, estetik, güzellik ne varsa anlatır. Çirkinlikleri anlatsa da bunu önermez." şeklinde konuştu.

     

    Sanatçı, gazetecilerle sohbet etmesinin ardından evinin yolunu tuttu.

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