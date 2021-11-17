Geçtiğimiz ay Orhan Gencebay'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığına ilişkin haberler basına yansıdı. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının hastanede tedavi gördüğü ifade edildi. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden ise; 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor.' açıklaması yapıldı.
"ORHAN BABANIZ GAYET İYİ"
Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, "Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" demişti.
"KORONAYA YAKALANDIK"
Ancak Sevim Emre, bugün yaptığı açıklamada ise koronavirüs iddialarını doğruladı. Emre, "Gördüğüm lüzum gereği aşının önemini belirtmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hala aşıya karşı olanlar var. Canlarım; Orhan Baba'nız ve ben bir ay önce korona oldu. Bunu siz sevenlerimizden değil, kötülükle beslenenlerin, klavye delikanlılarının negatif enerjisini üstümüze çekmemek için açıklamadı. Orhan Baba'nız katıldığı bir etkinlikte bu virüsü almış. Tabii ki ben de temaslı oldum. Çok korktum, kabus gibiydi. Organ Baba'nın kalp rahatsızlığı beni çok endişelendirdi ama şükürler olsun çok hafif atlattık. Aşılı olmamız ve benim erken hissetmem, Orhan Baba'nızı hemen hastaneye götürmem hastalığın kötü seyrini engelledi. Sağlık Bakanlığı'mızın ve doktorlarımızın özeni ile sağlığımıza kavuştuk. Rabbime şükürler olsun. Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği özene sonsuz teşekkürler. Aşı olun..." ifadelerini kullandı.
Gencebay'ın koronavirüs aşısı olurken çekilen görüntülerini hayat arkadaşı Sevim Emre paylaşmıştı.
"ALLAH'IN İZNİYLE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Gencebay, pandemiyle ilgili "Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gerekenler yapılıyor. Dikkatli olun. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Bundan dolayı kimsenin endişesi olmasın." demişti.
OĞLUNUN DÜĞÜNÜ ZİRVEYE DÖNMÜŞTÜ
Usta sanatçı, eylül ayında oğlu Gökhan'ı evlendirmişti. Çırağan Sarayı'ndaki düğüne 300 davetli katılmıştı. Sanat ve iş dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren nikaha, iş insanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emekli Tüm Amiral Cihat Yağcı, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop gibi önemli isimler de yer almıştı.
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