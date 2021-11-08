Orhan Gencebay'dan uyarı

İçişleri Bakanlığının trafik güvenliğine dair başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanya kapsamında, tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak emniyet kemerinin önemi konusunda toplumsal duyarlılığı yükseltmek amacıyla bilgilendirici sosyal medya paylaşımları yapıldı.

Sanatçı Orhan Gencebay da İstanbul Valiliğinin kampanyasına katılarak sürücülerin emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gencebay'ın videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Emniyet kemerini taktın mı, aklım takıldı. Orhan Babamızın ikazını can-ı gönülden dinleyenler berhudar olsun." ifadelerini kullandı.