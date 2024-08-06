Orhan Gencebay 80'inci yaşını teknede kutladı
Orhan Gencebay, 80'inci yaşını ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da kutladı. Gencebay, bir teknede organize edilen kutlamada pasta üflerken görüntülendi
Giriş: 06.08.2024 - 08:13 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:13
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 4 Ağustos'ta 80'inci yaşına giren Orhan Gencebay, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da kutladı.
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Orhan Gencebay, Cennet Koyu'nda demirlenen bir teknede düzenlenen bir organizasyonda doğum günü pastasını üfledi.
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Teknede saatlerce süren kutlamanın ardından Orhan Gencebay, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte akşam başka bir mekâna geçti.
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