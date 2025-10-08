Habertürk
        Orhan Demirel: Şampiyon olacağımızdan yüzde yüz eminim

        Orhan Demirel: Şampiyon olacağımızdan yüzde yüz eminim

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın Ankara'da VakıfBank'a karşı oynayacakları maçı kazanacaklarına emin olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 00:06 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:06
        "Şampiyon olacağımızdan yüzde yüz eminim"
        Voleybol 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda yarın Ankara'da VakıfBank'a karşılaşacak olan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE YÜZ EMİNİM"

        Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem ve Arelya Karasoy Koçaş ile FB TV'ye açıklamada bulunan Demirel, şunları kaydetti:

        "Ali Bey'in yönetimi ve voleybol şube yetkilileri, çok iyi bir takım kurdu. Zaten Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, Fenerbahçe'mizin gururu. Antrenmanı da seyrettim, çok iyi hazırlanmış bir takımımız var. Çok çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımızın desteğine her zaman ihtiyacımız var. Biletler de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Taraftarlarımızla beraber hep beraber kupayı kaldıracağız."

        "HEYECANLA MAÇIMIZI BEKLİYORUZ"

        Kaptan Eda Erdem ise "Evet, yarın sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Uzun zamandır taraftarlarımızla beraber sahada ter dökmeyi bekliyorduk. Rakibimiz VakıfBank ve iki ekip birbirini çok iyi tanıyor. Henüz sezonun başı ama iyi idman yapıyoruz. Bu salonun da çok güzel enerjisi ve atmosferi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de burada kupa kaldırdık. Heyecanla maçımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

        Arelya Karasoy Koçaş da "Çok heyecanlıyız. Sezonun ilk kupasını kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli olan bir rakiple karşılaşacağız. İki takım da çok iyi ve yeni transferleri var. Ortaya kaliteli ve zevkli bir oyun koyacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

