Orhan Acar kimdir?

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, öğrencileriyle video konferans yaptığı sırada kameranın ve mikrofonun açık olduğunu unutunca skandal sözleri sosyal medyada yayıldı.
Sosyal medya kullanıcıları #GaziFenDekanıİstifaEt etiketiyle tepkilerini dile getirirken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da konuya kayıtsız kalmadı. Platformun Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Gazi Üniversitesi Dekanı Orhan Acar, kamerayı kapalı sanınca 'Çaktırma kızların resimlerini de görüyoruz' dedi. Kadına yönelik cinsiyetçi zihniyetle dekanlık koltuğunu işgal eden Orhan Acar görevden alınsın" denildi.
PROF. DR. ORHAN ACAR KİMDİR?
Profesör Doktor Orhan Acar, 1 Ocak 1962 tarihinde Ankara Akyurt'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gördü.
1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.
1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde' Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.
1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı.
1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.
1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görevini sürdürüyordu. Orhan Acar, İngilizce bilmektedir.
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