Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un bu sezon transfer döneminde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill, kulübün YouTube kanalında beşincisi yayınlanan 'Soru-Cevap' programında açıklamalarda bulundu. 7 resmi maçta kırmızı beyazlı formayı terleten Dever Orgill, Süper Lig´in çok zorlu, agresif ve meydan okuyucu bir lig olduğunu dile getirdi. Orgill, bireysel yetenekli oyuncuların sayısının fazla olduğunu, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya gibi en üst seviye liglerde oynamış, yıldız olmuş ve gelip bu ligde oynayan çok oyuncu olduğunu kaydetti.

"FUTBOLCU OLMAMI BABAMA BORÇLUYUM"

Bildiği Türkçe kelimeleri sayarak soru cevaba başlayan Dever Orgill, `merhaba´, `iyi günler´, `bir tane çay ver´, `lütfen´ gibi çeşitli sözcükleri kullandıktan sonra `en büyük Antalyaspor´ dedi. Futbola yeteneğinin nasıl keşfedildiği sorusuna ise, "Jamaika´da özellikle iki temel branş ön plana çıkıyor. Bunlar atletizm ve futbol. Babam bana genç yaşlardan beri inandı. İlk kramponlarımı 6 yaşında almıştı. Beni kendisi antrenman sahasına götürürdü ve orada beraber antrenman yapardık. Ayrıca beni sahile götürüp kumun üzerinde antrenman yaptırırdı. Bunlar sayesinde gelişimim günden güne daha da iyiye gitti. Bunun sayesinde şehrimin ilkokulunda liglerde oynamaya başladım. Profesyonel bir futbolcu olmamı babama borçluyum diyebilirim" karşılığını verdi.

`OĞLUMUN FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM´

Ailesinin kendisi dışında da futbolcu akrabaları olduğunu ifade eden Orgill, "Benden büyük bir kuzenim vardı. Kendisi Jamaika U17 Milli Takımının kaptanıydı. Üniversite okumak için Amerika´ya gittiği için futbolu bıraktı. Örnek aldığım bir insandı. Oğluma gelecek olursak, onu tesislerimize getiriyorum. Çünkü onda özel bir yetenek olduğunu görüyorum. Futbolu da çok seviyor. Daha 5 yaşında ve sanki çok uzun zamandır futbol oynayan birinin tutkusu var. İleride profesyonel olup futbolcu olmasını isterim. Ben onun rüyası olduğunu görüyorum" dedi.

`ANTALYA´DAKİ DÜZENİMİZ GERÇEKTEN MÜKEMMEL´

Türkiye´ye gelmeden önce nasıl bir deneyim yaşayacağı hakkında bilgi sahibi olmadığını belirten Dever Orgill, "Bazı söylentiler vardı ama önemsemedim. Çünkü en iyi tecrübe bunu bir şekilde yaşayarak görmektir. Türkiye´ye geldiğimde de buranın çok misafirperver olduğunu gördüm. Eğer bir sporcuysanız bunu daha iyi hissediyorsunuz. İnsanlar çok sıcak ve bu benim buraya yerleşip ait olmamı hissetmemi sağlıyor. Ortam çok güzel. Ben Türkiye´de ilk olarak Ankara´ya geldim. Orası da güzel ve şu an Antalya´dayım, ailem ve ben burayı çok seviyoruz. Buradaki düzenimiz gerçekten mükemmel" diye konuştu.

`ANTALYASPOR´DA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM´

Türkiye´ye ilk olarak Ankaragücü forması giymek için geldiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise Antalyaspor´a transfer olduğunu ifade etti. Orgill, "Transfer döneminde bir süre görüştük. Kendimi buraya ait hissediyormuşum gibi hislerim vardı. Sonrasında menajerim aracılığıyla kulüple görüşmelerimiz oldu, olumlu da gitti ve buradayım. Burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Antalyaspor´da tam anlamıyla bir aile ortamı olduğuna dikkat çeken Jamaikalı forvet Orgill, "Burada futbol oynamaktan öte kendimi aile ortamında hissediyorum ve bu da bir takıma giderken benim değer verdiğim konuların başında geliyor. Kulüpte herkes bizimle ilgileniyor ve yardımcı olmaları kendimi çok rahat hissetmemi sağlıyor. Başkanımızın bizimle yakından ilgilenmesi burada bir aile ortamında hissetmemi sağlıyor" dedi.

`SÜPER LİG ÇOK ZORLU, AGRESİF VE MEYDAN OKUYUCU´

Türkiye´de oynanan ligin çok iyi olduğunu vurgulayan Orgill, ligin kendi oyun tarzına da uygun olduğunu söyledi. Orgill, "Süper Lig çok zorlu, agresif ve meydan okuyucu bir lig. Bireysel yetenekli oyuncuların sayısının fazla olduğu bir lig. Ayrıca çok fazla yıldız adayı ve bu uğurda çalışan genç oyuncular var. Bununla birlikte İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya gibi en üst seviye liglerde oynamış, yıldız olmuş ve gelip bu ligde oynayan çok oyuncu var. Bu söylediğim anlamlarda yeteneklerin harman olup karışım haline geldiği bir lig ve bu benim için çok özel ve eşsiz" diye konuştu.

Gol attıktan sonra takla atma sevincinin babasından geldiğini söyleyen Orgill, gençken babasının taklaları kendisi ve kardeşinin yanında sıklıkla yaptığını kaydetti. Orgill, Antalya´nın yaz ikliminin Jamaika ile aynı olduğunu da sözlerine ekledi.