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Beraberinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile Nusaybin'e gelen Çetin, esnaf ziyaretinde bulundu.400 kişinin çalıştığı tekstil atölyesine geçen Orgeneral Arif Çetin, firma sahibi Şükrü Irmak'tan üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı,
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odasında düzenlenen programda esnafla buluştu.Çetin, yaptığı konuşmada, ilçenin huzur ve güven ortamına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir Nusaybin'i görmekten mutlu olduk. Hepinizi tebrik ediyoruz." dedi.
Çetin, Irmak'ın İstanbul'daki atölyesini Nusaybin'e taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:
"TERÖR BİTMEK ÜZERE"
"Nusaybin'e huzur gelince makineler geliyor, işçiler çalışıyor, yatırım ortamı gelişiyor. Terör ortadan kalktıkça doğuda yüzlerce, binlerce işçinin çalışacağı fabrikalar faaliyete giriyor. Sadece Ağrı'da 6 bin işçinin çalıştığı deri tekstil fabrikası açıldı. Kahraman askerimiz ve polisimizin etkili operasyonları ve yüce milletimizin hayır duasıyla terör sona erecek.Terör bitmek üzere zaten 500 civarında terörist kaldı."
"HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"
Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel de Orgeneral Çetin'in her gelişinde esnafla bir araya geldiğini dile getirerek, "Biz her zaman devletimizin çizgisinde olduk. Devletimiz de bu sıkıntıları bertaraf etti. Nusaybin halkı ve esnafı olarak şartsız ve koşulsuz her zaman devletimizin yanındayız. Bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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