ORGE yurtdışına açılmayı planlıyor

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Geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli (solar) kurulumu gerçekleştiren, önümüzdeki bir yıl içinde bunu 50 megavata çıkarmayı hedefleyen ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., yurtdışı pazarlarındaki arayışlarını hızlandırdı. Bu kapsamda odağına Balkanlar’ı alan şirket, Romanya pazarını yakın markaja aldı. Şirketten yapılan açıklamada birçok yatırım bankası ve kredi kuruluşu tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) için fon sağlanan Romanya’da, üretilen enerjinin alım garantisi bulunduğu belirtildi. Romanya başta olmak üzere Balkanları incelemeye alan ORGE, yurtdışı yatırım planları yapıyor.

ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Elektrik taahhüt sektöründe ORGE, çeyrek asrı geride bıraktı. Önümüzdeki 25 yıllık vizyonu yeniden şekillendirecek enerji alanında hizmet ve yatırımlara odaklanıyoruz. Elektrik taahhüt bizim amiral gemimiz. Bu alanda sektörün lider şirketlerindeniz. Bu iddiamızı yenilenebilir enerji sektörüne de taşıdık, hedefimiz liderler arasında yerimizi almak” dedi. Bu çerçevede yurtdışı pazarlarını da incelemeye aldıklarını anlatan Özsoy, “Hem coğrafi yakınlık hem de Avrupa Birliği destekleri nedeniyle birçok yatırımcının odağında Balkanlar bulunuyor. Romanya, Sırbistan, Karadağ bu ülkeler yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmış durumda. Özellikle Romanya devleti bu alanda ciddi yatırım hedefliyor” diye konuştu. Romanya pazarı ile ilgilendiklerini anlatan Özsoy, “İncelemeye aldığımız 20-25 MW ölçeğinde projeler var. Bu da 10-12 milyon euroluk bir yatırıma tekabül ediyor. Değerlendirme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

"GES İZİN SÜREÇLERİNDE TIKANMA YAŞANIYOR" ORGE’nin geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli kurulumu gerçekleştirdiği bilgisini veren Özsoy, bu önümüzdeki bir yıl içinde 50 megavata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda da çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini veren Özsoy, “Ancak GES izin (çağrı mektubu ilanı) süreçlerinde Temmuz 2023’ten beri bir tıkanma yaşanıyor. Bakanlık bu sorunun çözümü için Temmuz-Eylül döneminde GES kurulumu çağrı mektubu başvurularının çevrimiçi alınması için proje geliştirdi. Bu süreçte yeni başvuru da almadı. Ekim 2023’te yapılan başvuruların izinleri ise halen çıkmadı. Hali hazırda görüştüğümüz, işine talip olduğumuz birçok yatırımcı da bu izinleri bekliyor. Sürecin ikinci yarıdan itibaren ivmeleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

ORGE’nin diğer alanlardaki yatırımları hakkındaki soruları da yanıtlayan Özsoy, “Geçtiğimiz mart ayında Sancaktepe’de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Üretim Tesisi’ni kurduk” dedi. Özsoy, elektrikli şarj istasyonu haritalaması üzerine faaliyet gösteren teknoloji şirketi Lixhium ile ortaklık görüşmelerinin de devam ettiğinin bilgisini verdi.