Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.464,24 %-0,63
        DOLAR 32,5996 %0,22
        EURO 34,8329 %0,42
        GRAM ALTIN 2.497,44 %0,52
        FAİZ 45,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,66 %0,48
        BITCOIN 64.553,00 %1,61
        GBP/TRY 40,6685 %0,22
        EUR/USD 1,0656 %0,12
        BRENT 86,74 %-0,42
        ÇEYREK ALTIN 4.082,60 %0,50
        Haberler Ekonomi Enerji ORGE yurtdışına açılmayı planlıyor - Enerji Haberleri

        ORGE yurtdışına açılmayı planlıyor

        ORGE, yurtdışı yatırım planları arasında ilk sırayı Balkanlar'a verdi. Romanya pazarını incelediklerini anlatan ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, "20-25 MW'lık GES yatırımı hedefliyoruz. Bu da 10-12 milyon euroluk yatırıma tekabül ediyor. Araştırmalarımız devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        ORGE yurtdışına açılmayı planlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli (solar) kurulumu gerçekleştiren, önümüzdeki bir yıl içinde bunu 50 megavata çıkarmayı hedefleyen ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., yurtdışı pazarlarındaki arayışlarını hızlandırdı. Bu kapsamda odağına Balkanlar’ı alan şirket, Romanya pazarını yakın markaja aldı. Şirketten yapılan açıklamada birçok yatırım bankası ve kredi kuruluşu tarafından Güneş Enerjisi Santrali (GES) için fon sağlanan Romanya’da, üretilen enerjinin alım garantisi bulunduğu belirtildi. Romanya başta olmak üzere Balkanları incelemeye alan ORGE, yurtdışı yatırım planları yapıyor.

        ORGE Yenilenebilir Enerji Başkanı Mehmet Tahir Özsoy, “Elektrik taahhüt sektöründe ORGE, çeyrek asrı geride bıraktı. Önümüzdeki 25 yıllık vizyonu yeniden şekillendirecek enerji alanında hizmet ve yatırımlara odaklanıyoruz. Elektrik taahhüt bizim amiral gemimiz. Bu alanda sektörün lider şirketlerindeniz. Bu iddiamızı yenilenebilir enerji sektörüne de taşıdık, hedefimiz liderler arasında yerimizi almak” dedi. Bu çerçevede yurtdışı pazarlarını da incelemeye aldıklarını anlatan Özsoy, “Hem coğrafi yakınlık hem de Avrupa Birliği destekleri nedeniyle birçok yatırımcının odağında Balkanlar bulunuyor. Romanya, Sırbistan, Karadağ bu ülkeler yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmış durumda. Özellikle Romanya devleti bu alanda ciddi yatırım hedefliyor” diye konuştu. Romanya pazarı ile ilgilendiklerini anlatan Özsoy, “İncelemeye aldığımız 20-25 MW ölçeğinde projeler var. Bu da 10-12 milyon euroluk bir yatırıma tekabül ediyor. Değerlendirme aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

        "GES İZİN SÜREÇLERİNDE TIKANMA YAŞANIYOR"

        ORGE’nin geçen yıl 10 megavatlık güneş paneli kurulumu gerçekleştirdiği bilgisini veren Özsoy, bu önümüzdeki bir yıl içinde 50 megavata çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda da çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini veren Özsoy, “Ancak GES izin (çağrı mektubu ilanı) süreçlerinde Temmuz 2023’ten beri bir tıkanma yaşanıyor. Bakanlık bu sorunun çözümü için Temmuz-Eylül döneminde GES kurulumu çağrı mektubu başvurularının çevrimiçi alınması için proje geliştirdi. Bu süreçte yeni başvuru da almadı. Ekim 2023’te yapılan başvuruların izinleri ise halen çıkmadı. Hali hazırda görüştüğümüz, işine talip olduğumuz birçok yatırımcı da bu izinleri bekliyor. Sürecin ikinci yarıdan itibaren ivmeleneceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

        ORGE’nin diğer alanlardaki yatırımları hakkındaki soruları da yanıtlayan Özsoy, “Geçtiğimiz mart ayında Sancaktepe’de Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Üretim Tesisi’ni kurduk” dedi. Özsoy, elektrikli şarj istasyonu haritalaması üzerine faaliyet gösteren teknoloji şirketi Lixhium ile ortaklık görüşmelerinin de devam ettiğinin bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Almanya'da ilk kez e-scooter yasaklandı
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        Tokat'ta depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        Motosiklette başınıza gelebilecek 10 küçük kaza
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        TÜİK paylaştı... İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Habertürk Anasayfa