Organları 3 kişiye hayata verecek
Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen A.Ç'nin (45) ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye hayat verecek
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi A.Ç'nin dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, A.Ç'nin ailesiyle görüştü. Aile, organlarını bağışlama kararı aldı. Ardından, A.Ç'nin iki böbreğiyle, karaciğeri, başka hastalara nakledilmek üzere alındı.
Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, organ bağışı sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Organ bağışı yaparak 3 kişiye umut olan yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum" dedi.
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise, verdiği duyarlı karardan dolayı A.Ç'nin ailesine teşekkür ederken, organ bağış ekibini de tebrik etti.