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        Haberler Sağlık Organları 3 kişiye hayata verecek | Sağlık Haberleri

        Organları 3 kişiye hayata verecek

        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen A.Ç'nin (45) ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye hayat verecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:52
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        Organları 3 kişiye hayata verecek
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        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi A.Ç'nin dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, A.Ç'nin ailesiyle görüştü. Aile, organlarını bağışlama kararı aldı. Ardından, A.Ç'nin iki böbreğiyle, karaciğeri, başka hastalara nakledilmek üzere alındı.

        Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, organ bağışı sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Organ bağışı yaparak 3 kişiye umut olan yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum" dedi.

        Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser ise, verdiği duyarlı karardan dolayı A.Ç'nin ailesine teşekkür ederken, organ bağış ekibini de tebrik etti.

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