Organize suç örgütlerine operasyon

AA

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi. Şüphelilerden Ahmet C. Mersin'de, Abdullah Ö. Adıyaman'da, Beytullah İ. Bursa'da, Erhan Ş. Antalya'da, Nihat K. (fotoğrafta) Ankara'da, Ferdi D. Sakarya'da gözaltına alındı.