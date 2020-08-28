Organik bal için Toros Dağlarının zirvesindeki mesai sürüyor - MERSİN

Toroslar, zengin florası ve doğal ortamıyla "en kaliteli balı" üretmek isteyen arıcıları ağırlıyor.Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, üreticileri 2 bin 300 rakımdaki yaylalarda ziyaret ederek, hasat hazırlıklarını inceledi.Mavi, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle arı ürünlerine yönelik artan talebin üreticileri memnun ettiğini belirterek, nisan ayında başlayan organik bal mesaisinin sonuna gelindiğini söyledi.Bal sağımının, daha kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla geciktirildiğini vurgulayan Mavi, "Arıların, insanlar için yapabileceği en saf üretimi yakalamaya çalıştık ve sezon finali yapıyoruz. 20 gün önce yapılması gereken sağımı geciktirdik ki kovanın içerisinde kalan balın olgunlaşma süresi artsın ve su seviyesi düşsün. Böylelikle doğal ortamında uzun süre bekleyen balın aroması ve kalitesi de artacak." dedi.Üreticilerden Rukiye Aydın da iyi kalitede bal için dağların zirvelerinde konakladıklarını belirterek, "Kovid-19 süreci nedeniyle polen, arı sütü, propolis üretiyoruz. Üretimimizi tamamen organik ve en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mevsimsel geçişlerin ani olması sebebiyle yöremizde üretim biraz düşük. Zaten organik bal üretimi de az olur." ifadesini kullandı.Ahmet Eroğlu da ilk ürünlerin sağımını yaptıklarını, rekolte düşük olsa da fiyatların kendilerini memnun ettiğini belirtti.Yörede üretilen organik bal, kilogramı 70-200 liradan satışa sunulacak.
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