Organ ve doku naklinin öncülerinden Prof. Dr. Karpuzoğlu, son yolcuğuna uğurlandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü yanında düzenlenen törende, 82 yaşındaki Karpuzoğlu'nun tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu ile yakınları, tabutun başında bir süre dua etti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, törende, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun bilime ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi.
Karpuzoğlu'nun, 35 yıl önce babasının böbrek ameliyatını gerçekleştirdiğini hatırlatan Özkan, şunları kaydetti:
"Benim cerrah olmamda en büyük ilham kaynağı oldu. Birçok insan eğitti, cana can kattı. Asistanlık yıllarımızda, hocamızın ameliyatına katılmak için birbirimizle yarışırdık. Bilime çok önem verirdi. Son dönemlerinde nefes almakta zorluk çekerken bile ziyaretlerimizde bize ciddi tavsiyelerde bulundu. Hocam, bize teslim ettiğiniz bayrağı layıkıyla taşımak için elimizden geleni yapacağımıza size söz veriyoruz. Huzur içerisinde uyuyun. Mekanınız cennet olsun."
- "Seni hiçbir zaman unutmayacağız"
Karpuzoğlu'nun nakil yaptığı ilk hastalardan Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan da gittiği tüm doktorların "ölür" dediği bir dönemde, Karpuzoğlu'nun yaptığı böbrek nakliyle hayata tutunduğunu dile getirdi.
Karpuzoğlu'nu 1978'ten beri tanıdığını anlatan Şahan, "1979'da dayımın verdiği böbreği, bana o şartlar altında nakletti. Beraber 26 yıl görev aldık. Onun aynı zamanda memuruydum. Ruhun şad olsun hocam. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanın cennet olsun." dedi.
Törene katılan Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, hastane personeli ve akademisyenler, Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu'na taziyelerini iletti.
Karpuzoğlu'nun cenazesi, törenin ardından üniversite camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünü kurmuş ve bölümdeki ilk organ naklini gerçekleştirmişti. Akdeniz Üniversitesi'nde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.
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