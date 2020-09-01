Ordulu balıkçılar "vira bismillah" dedi

AA

Yaklaşık üç ay süren yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlar getirmesini temenni etti.

Zorlu geçen bir hazırlık sürecinin ardından yeniden denizlerde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydemir, sezonun genelinden umutlu olduklarını kaydetti.

Aydemir, vatandaşların bu sezon bol bol palamut yiyeceğini ümit ettiklerini belirterek, fiyatların da uygun olacağını aktardı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz'de kazasız belasız bir balık sezonu geçirmeyi temenni ederek, "Bu sezon hem palamuttan hem de hamsiden umutluyuz. Bizim ekmeğimiz denizde. İnşallah herkesin yüzü güler." dedi.

Perşembe ilçesine bağlı Kışlaönü Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan gırgır teknesi Serkan Karadeniz'in kaptanı Osman Küçük ise sezonun iyi geçmesini diledi.

Bu sezon özellikle palamuttan umutlu olduklarını dile getiren Küçük, "Yaklaşık 30 tayfa ile denize açılıyoruz. İnşallah bol miktarda palamutla geriye döneceğiz. Temennimiz bu sezon tüm Türkiye'ye ucuz palamut yedirmek." diye konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar da Perşembe ilçesindeki Yalıköy Barınağına gelerek, balıkçıları denize uğurladı.

Kibar, balıkçılara hayırlı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulundu.