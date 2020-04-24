Ordu’da Kovid-19 testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi artırıldı

24 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı laboratuvarın kapasitesi, alınan yeni cihaz ve ekipmanlar ile arttırıldı.
Vali Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca sağlanan Real-Time PCR cihazının, Ordu Halka Sağlığı Laboratuvarına gönderilmesiyle 5 Nisan'dan itibaren Kovid-19 testlerinin kentte yapılmaya başlanıldığını anımsattı.
Bu testlerin Ordu'da yapılabilir olmasının, Kovid-19 salgını ile mücadelede kendilerine büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Zaman kaybı önlendi. Daha çok olası vakaya test yapılarak, erkenden tedavi süreçleri başladı. Salgının yayılma hızı azaltıldı. Ancak Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızda daha fazla test yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarının temini için bir çalışma başlattım. İlimizdeki hayırsever iş insanlarımızın maddi katkı ve destekleriyle yeni Real-Time PCR cihazları ve ekipmanlarını satın alarak, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarımızın kapasitesini iki katına çıkardık."
Yavuz, laboratuvarın daha çok sayıda test yapılabilecek duruma getirdiklerine işaret ederek, Ordu Halk Sağlığı Laboratuvarının önemli bir ihtiyacının karşılanmasında destek olan ve katkıda bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.
Şehrin yöneticisi olarak her türlü tedbirleri aldıklarını aktaran Yavuz, "Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ordu ili olarak iyi durumdayız. Ancak çok daha iyi durumda olmak için vatandaşlarımızı da alınan tedbirlere bir süre daha uymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!