İHA

Olay, Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, henüz isimleri öğrenilemeyen birisi ağır 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve bekçiler, olaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürürken, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.