Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İHA

Ordu’nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkmaya çalışan Bekir G. yönetimindeki hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Sezgin A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Mert Ş. yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.