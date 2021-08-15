İHA

Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Bugün ikindi vaktine doğru ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Fındık bahçelerinde çalışanlar ve harmanda fındığı olanlar da tedbirlerini alsınlar. Lütfen dikkatli olalım. Tuncay Sonel Ordu Valisi” denildi.